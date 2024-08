Anzeige: Musikverein Rohmatt richtet Hock aus

Seit 2009 finden die Dorfhocks in Rohmatt statt. Im Jahr 2010 war der Dorfhock sogar mit der Einweihung eines neuen Wegkreuzes neben der Brücke zum Vereinsheim verbunden.

Zahlreiche befreundete Vereine aus der Schweiz, dem Allgäu und aus der Nachbarschaft sorgten an den vergangenen Hocks für Unterhaltung. Die Mannschaft des Musikvereins Rohmatt hat sich in diesem Jahr wieder etwas einfallen lassen, um ihre Gäste zu verwöhnen. Beginn ist um 18 Uhr. Zur Unterhaltung wird die Blaskapelle „blasmusikFIEBER“, in der zahlreiche Musiker aus dem Oberen Wiesental mitwirken, aufspielen. Die Mitglieder des Ensembles wollen die Zuhörer und Gäste mit einer Mischung aus Polkas, Konzert-Märschen und modernen Kompositionen erfreuen.