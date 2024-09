Anzeige: Musikwochenende mit erster Brassnight

Wie Boos berichtet, können die Festbesucher am Suppensonntag unter anderem Kürbis- und Erbsensuppen genießen. Zudem werden Grillwürste, Kuchen und Getränke angeboten. Alle Musiker der Hebelmusik Hausen werden als Helfer etwa bei der Bewirtung für ein reibungsloses Festwochenendes sorgen.

...„DJ Dirk“ treten bei der ersten Brassnight in Hausen auf. Foto: zVg

Die Brassnight findet am Samstag, 21. September, ab 20 Uhr in der Festhalle in Hausen statt. Einlass ist ab 19 Uhr und ab 16 Jahren. Tickets gibt es im Vorverkauf für 13 Euro bei Heizmann Reisen in Zell, bei Schwald Friseure in Schopfheim und bei Paul’s Markt in Hausen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.