Anzeige Narrenbaumsetzen in Weil am Rhein

Weil am Rhein (os). Drei Wochen vor der Buurefasnacht, das hat Tradition in Alt-Weil, machen sich die Narren der Alt-Weiler Cliquen Räbbuure und Rhy Waggis samstags auf den Weg in den Wald im Kandertal, um den Narrenbaum einzuschlagen. Das geschah am vergangenen Samstag durch bestens gelaunte, närrische Holzmacher. Die freuen sich nun auf das bereits 38. Narrenbaumsetzen am Samstag, 15. Februar, auf dem Lindenplatz in Alt-Weil.