Anzeige: Narrenfahrplan für die Fasnacht 2024

Der fasnächtliche Blick nach Rheinfelden

Die Narrenzunft Rheinfelden/Baden wurde am 11.11.1937 gegründet. Im gleichen Jahr noch trat man dem Verband Oberrheinischer Narrenzünfte bei. Am 17. Januar 1949 fand die Wiedergründung nach dem Krieg statt. Erstes Emblem der Narrenzunft war die stilisierte Latschari-Maske.

Am 11.11.1951 wurde in Tiengen die Vereinbarung über den Zusammenschluss der fünf Hochrheinzünfte Tiengen, Waldshut, Laufenburg, Bad Säckingen und Rheinfelden zur „Hochrhein Waldstädte Vereinigung“ beschlossen. 1963 fand in der Turnhalle der Goetheschule der erste Rheinfelder. Zunftabend statt. 1972 fand der 13. Narrentag des VON in Rheinfelden statt. Das bis dahin „regierende“ Prinzenpaar wurde abgeschafft.