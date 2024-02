In der ganzen Region wird Tag und Nacht zünftig gefeiert. Lasser Gugge-Explosion in Lörrach ein Höhepunkt. Von A wie Aitern bis Z wie Zell im Wiesental steht das gesamte Alemannenland in den nächsten Tagen Kopf. Der närrische Bazillus ist nicht aufzuhalten und erobert Straßen, Schulen, Säle, Gaststätten und Hallen. Cliquen und Narrennester sind außer Rand und Band. Bis Aschermittwoch halten sie das Geschehen fest in der Hand.