Anzeige Neubau der Heizzentrale in Weil am Rhein

Bei der Erschließung des Baugebiets „Hohe Straße“ wurden Wärmeleitungen so verlegt, dass alle neuen Gebäude problemlos die umweltfreundliche Wärme aus dem Netz beziehen zu können. Zusätzlich wird das bestehende Wärmenetz weiter ausgebaut. Im kommenden Jahr werden Gebäude in der Schillerstraße, das Rathaus sowie das Kant-Gymnasium an das Wärmenetz angeschlossen werden.

Die eingesetzten Holzhackschnitzel werden aus Restholz der Wälder im Landkreis Lörrach hergestellt. Holz setzt bei der Verbrennung nur so viel CO2 frei, wie der Baum bei dessen Wachstum gebunden hat. Im Gegensatz zu fossilen Energieträgern ergibt sich mit der Energieholznutzung ein geschlossener CO2-Kreislauf. Ein weiterer Vorteil von Holz als Energieträger: Die regionale Wertschöpfung wird gesteigert. Es ist unwirtschaftlich, Energieholz über weite Strecken zu transportieren. Deshalb sind regionale Lieferanten im Vorteil und sorgen dafür, dass die Wertschöpfung aus der Energiebereitstellung vollständig in der Region bleibt.

Das Wärmenetz der Stadtwerke Weil am Rhein wird laufend ausgebaut und umfasst derzeit eine Länge von 3,6 Kilometern. In den vergangenen Jahren wurde das vorhandene Blockheizkraftwerk erneuert und gegen ein leistungsstärkeres Modul ausgetauscht. Zusätzlich produziert das Blockheizkraftwerk Strom für mehr als 1000 Haushalte. Mit dem Neubau der Heizzentrale Römerstraße haben die Stadtwerke die Voraussetzungen dafür geschaffen, zukünftig mehr als 3000 Wohnungen zu versorgen.

„Tag der offenen Tür“ in der Heizzentrale Termin: Sonntag, 27. Oktober Ort: Anlage an der Römerstraße in Weil am Rhein Programm: Begrüßung um 14 Uhr, bis 18 Uhr Rundgänge, Fachleute stehen für Fragen zur Verfügung