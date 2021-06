Anzeige Neubau Finanzkanzlei Südbaden in Auggen

Es ist ein bemerkenswertes Gebäude, dass am südlichen Ortseingang des Winzerdorfs entstanden ist. In nur neun Monaten Bauzeit entstand an der Bundesstraße 3, neben dem Hotel „Bären“ ein architektonisch und technisch anspruchsvolles Gebäude. In den oberen beiden Geschossen beziehen die derzeit 13 Mitarbeiter ihre modernen Büros.

Eine große Rolle spielt für Unternehmen und Firmengründer das Thema „Nachhaltigkeit“. So stand der 750 Quadratmeter Nutzfläche umfassende Bau der neuen Firmenzentrale unter dem Motto „Go Enkelfähig“. Das Erdgeschoss entstand in Betonbauweise, das erste und zweite Obergeschoss bestehen aus Massivholzwänden, auf die nochmals eine Dämmschicht aufgebracht wurde. Auffallend ist die Fassadengestaltung mit einer Holzvertäfelung und unterschiedlich großen Fenstern. Wert auf Nachhaltigkeit wurde auch bei der Heizung beziehungsweise Kühlung gelegt. Eine Luft-Wärmepumpe versorgt im Winter die Fußbodenheizung mit Wärme, im Sommer werden die Räume über die Fußbodenheizung gekühlt, so dass keine stromfressende Klimaanlage benötigt wird. Eine ausgeklügelte Sensorik sorgt dafür, dass beim Kühlen kein Kondenswasser entsteht. Der Umweltgedanke setzt sich auch außerhalb des Gebäudes fort. Auf der Nordseite des Grundstücks entstand ein 20 Meter langes Biotop, dass mit Bruchsteinmauern als „Eidechsenhotel“ für bis zu 5000 Bewohner dienen kann. Hinzu kommen zahlreiche Insektenhotels. Alles von den Mitarbeitern in einem Arbeitseinsatz unter fachlicher Anleitung selbst angelegt. Auf dem Parkplatz wurden dann auch vier Ladestationen für Elektroautos und eine E-Bike-Ladestation angelegt.