Anzeige: Neue Bürowelt bei EKATO SYSTEMS

Belegschaft frühzeitig in Planung einbezogen

Arbeitete das Team in der ersten Planungsphase noch eng mit der EKATO-Geschäftsleitung zusammen, übergab diese zunehmend vertrauensvoll das Zepter an das Bau-Team. Da mit der neuen Struktur auch eine neue Unternehmenskultur in das Gebäude einziehen sollte, wurde die Belegschaft frühzeitig in relevante Entscheidungsprozesse – wie beispielsweise die Raumaufteilung – einbezogen. Ziel war es, Abteilungen so zu positionieren, dass im Arbeitsalltag keine langen Wege entstehen. Auch moderne Organisationsformen wie Desksharing wurden diskutiert, doch am Ende entschied sich das Team unisono dagegen.

Wohlfühlort, der den Teamgeist fördert

Mit klaren Vorstellungen zu Raumnutzung, Design und Materialien wurde das Konzept anschließend mit externen Fachleuten weiterentwickelt. Entstanden ist ein Wohlfühlort, der den Teamgeist fördert und das Arbeiten deutlich erleichtert. Zudem bietet er genügend Raum für weiteres Wachstum.