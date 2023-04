Anzeige Neue Sporthalle auf dem Schulcampus

Einladendes Foyer als Visitenkarten

Im Innern überzeugt die Sporthalle mit einem durch den vollverglasten Eingangsbereich zu erreichendes Foyer, das einladend wirkt und gleichzeitig einen tollen Blick hinunter in die Sporthalle ermöglicht. Zugeordnet ist dem Foyer ein kleiner, aber feiner Küchentrakt, integriert in die Theke und ideal für die Bewirtung von Sporttreibenden und Zuschauern. Architekt Ingo Herzog spricht von eleganter Fassade der Halle mit ihren bronzefarbenen Lamellen, von einem Foyer, das wie eine Visitenkarte wirkt und gleichzeitig die Sportwettkampf-Atmosphäre überträgt. Draußen Bronze, drinnen gelb als Leitfarbe, werden in der Halle optische Akzente gesetzte. Im Bereich des Foyers, so betont man bei der Stadt, haben sich die HSV-Sportler mit Ideen, aber auch mit knapp 50 000 Euro finanziell beteiligt. In der Farbe gelb gehalten sind auch die knapp 400 Sitzplätze auf der Tribüne und ebenso der Treppenabgang zum Spielfeld.