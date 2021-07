Anzeige Neue Vinothek auf dem Bio-Weingut Kaufmann

Efringen-Kirchen (os). Das ökologisch wirtschaftende Weingut von Günter und Annette Kaufmann in Efringen-Kirchen bearbeitet seine rund neun Hektar Rebfläche am Efringer Ölberg und Blansinger Wolfer seit 1992 nach ökologischen Richtlinien und hat in dieser langen Zeit durch hohe Qualität Aufmerksamkeit und Anerkennung erlangt. An der Schwelle zum 30. Jahr ökologischen Weinbaus haben die Kaufmanns auch mit Unterstützung von Sohn und Winzermeister Florian erneut in ihren Betrieb investiert. In gut einem Jahr Bauzeit entstand aus der bisherigen Scheune eine Vinothek, die schon seit einiger Zeit genutzt werden kann und die am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juli, im Rahmen einer Jahrgangsvorstellung der interessierten Öffentlichkeit präsentiert wird.