Anzeige: Neuer Kindergarten in Eimeldingen

Der Umzug vom alten in den danebenliegenden neuen Kindergarten St. Martin an der Jurastraße in Eimeldingen ist während dieser Woche vollzogen worden. Am kommenden Montag, 3. März, können Kinder den gelungenen Neubau in Betrieb nehmen. Die Freude über die Fertigstellung ist allseits groß – nicht nur bei der Gemeinde als Bauherrin und der evangelischen Kirchengemeinde als Betreiberin, sondern auch bei denen, die das Gebäude mit Leben füllen werden: den Erzieherinnen und den Kindern.