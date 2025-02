Anzeige: Neuer Kindergarten in Eimeldingen

Der Neubau des Eimeldinger Kindergartens St. Martin an der Jurastraße ist bis auf die Außenanlagen fertiggestellt. Vom Montag, 3. März, an werden die rund 60 Kinder in fünf Gruppen das schmucke Domizil in Beschlag nehmen. Die offizielle Einweihung wird erst am 28. Juni in Verbindung mit dem Sommerfest des Kindergartens sein. Bis dahin sollen auch die Außenanlagen fertiggestellt sein. Mit Kosten von 5,4 Millionen Euro ist der neue Kindergarten laut Bürgermeister Oliver Friebolin das bislang größte Einzelprojekt der Gemeinde Eimeldingen. Der modern gestaltete und ausgestattete Kindergarten auf dem 2400 Quadratmeter großen Grundstück kann Plätze für 93 Kinder anbieten. Vorerst werden 60 Kinder in fünf Gruppen und damit zwei Gruppen mehr als bisher betreut.