Anzeige Neueröffnung Café Gupi in Weil am Rhein

In dieser Zeit ist aus dem Gartenhaus ein echtes Schmuckstück geworden. Das Mobiliar stammt teilweise aus einem Antiquariat in Belfort, teilweise hat es modern-zeitlosen Charakter. Im Inneren entfernten die jungen Pächter in viel Eigenleistung mehrere Wände und ermöglichten so eine Erweiterung des Platzangebots. Im Erdgeschoss finden in einem Raum rund ein Dutzend Gäste Platz und im Bereich entlang der Eingangstheke weitere 20. Im Obergeschoss hat ein Gastraum rund 20 Plätze und in der neu entstandenen Bibliothek mit Lounge-Charakter können noch einmal sechs Personen verweilen. Draußen gibt es Sitzplätze für 30 bis 40 Personen.