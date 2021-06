Anzeige Neueröffnung Café Inka in Ötlingen

Die 35-jährige Just stammt aus der Nähe von Aue im Erzgebirge und ist mit 16 Jahren ins Dreiländereck gekommen. Sie hat ihre Kochlehre sowie viele darauffolgende Jahre in der „Sonnhalde“ in Bürchau verbracht, wo sie die saisonale, regionale und auch auf heimische Kräuter fokussierte Küche ihres Lehrherrn und Chefs Bernd Roser schätzen lernte. Diese Küche prägt auch das „salzige Angebot“ im Café Inka, sagt Just, die später als Küchenchefin im Vitra-Café, in der Binzener „Mühle“ sowie im Egringer „Rebstock“ arbeitete und vor fünf Jahren ihre Zusatzausbildung als Küchenmeisterin ablegte.

Ronja Thudichum ist in Lörrach geboren und lebt seit ihrem sechsten Lebensjahr in Ötlingen, ist entsprechend gut ins Dorfgeschehen eingebunden. Die 29-Jährige Hotelfachfrau und Wein-Sommelière hat unter anderem im Egringer „Rebstock“ und im Sterne-Haus „Les Trois Rois“ in Basel gearbeitet. Bei der Wein- und Winzersektauswahl setzt das Team auf kleine, feine Weingüter aus der Raumschaft und aus Ötlingen selbst.