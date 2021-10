Anzeige Neueröffnung Hieber im LÖ

Kunden, die mit dem eigenen Fahrzeug ankommen, haben die Möglichkeit, den Markt aus dem neu geschaffenen Tiefgaragenverbund, von den dort für Hieber Kunden reservierten 60 Parkplätzen über zwei Aufzüge direkt zu erreichen. Der Markt ist komplett mit einer CO-Kühlung ausgestattet, dazu kommt eine LED-Beleuchtung und Wärmerückgewinnung aus der Kälteanlage zum Einsatz, um den Energieverbrauch zu minimieren.

Rund 2,2 Millionen Euro wurden in den Bau des neuen Marktes von Hieber investiert, dazu wurden 38 Arbeitsplätze geschaffen.

Wie Marktleiter Daus erzählt, standen bei der Konzeption für den Markt im „Lö“ vier Zielgruppen im Fokus: Zunächst die Menschen, die im Umfeld arbeiten und Pause machen sowie die Menschen, die im direkten Umfeld wohnen und eine Nahversorgung benötigen. Außerdem hatte Hieber die Pendlerströme im Blick, denn täglich, so Daus, nutzen rund 20000 Pendler die Verkehrsdrehscheibe von Bus- und S-Bahnhof. Und viertens: das gastronomische Angebot.

Backstand als „Herzstück“

„Der Backstand mit seinem ausgezeichneten Angebot ist unser Herzstück“, sagt der Marktleiter. Das schlägt sich auch in der Zahl der Sitzplätze nieder. „Wenn die Möblierung des Außenbereichs fertig ist, bieten wir rund 70 Sitzplätze.“ Dazu kommt, dass das Restaurant „Peja“ täglich zwei Menus frisch anliefert. Hieber rechnet im Markt im „Lö“ mit einer große Zahl an Laufkunden. Die 38 Mitarbeiter freuen sich, täglich mit Qualität, Frische und gutem Service für die Kunden da zu sein, verspricht der engagierte Marktleiter. So erwartet die Kunden ein moderner, offen gestalteter Markt mit vielen besonderen Highlights.

Das vielfältige kulinarische Sortiment sowie Backstand-Angebot sorgt für einen Gaumenschmaus in allen Bereichen. Und da es manchmal schnell gehen muss, können die Kunden für die Mittagspause oder zum Mitnehmen handgemachte Pizzen, warme Snacks wie Fleischkäs- oder Frikadellenweckle, Quiche und weitere Leckerbissen einkaufen. Dazu kommt ein ungewöhnlich breites Angebot an Convenience-Waren wie Sandwiches und fertige Salate sowie eine große Salatbar.

Der Backstand sowie dessen Selbstbedienungsbereich bieten neben den zahlreichen Backwaren von regionalen Handwerksbäckereien auch belegte Brötchen und süße Teilchen sowie Kuchen aus der Hieber Konditorei oder Happy Dounazz.

Selbstverständlich ist auch das übliche Warensortiment von Hieber im „Lö“ zu finden. Das reicht von den Frischetheken, die ein Sortiment an Wurst, Fleisch sowie Käse anbieten,bis zum Fisch, der frisch abgepackt direkt von der „Deutschen See“ angeliefert wird. Dazu kommen – auch eine Premiere für Hieber – eine Vielzahl an Veggie-Produkten rund um Tofu und Co.

Wer die besonderen Werte von Geschmack, Beschaffenheit und Genuss trockengereiften Fleischs aber auch des Käse kennt, werde die Besonderheit des Fleisch- und Käse-Reifeschrankes schätzen, ist der Marktleiter überzeugt.

Ein weiteres Novum ist das Bierterminal, welches als digitales Regal für das Hieber-Biersortiment fungiert. Die Kunden können an diesem Terminal die gewünschten Biersorten auswählen und sich zur Abholung bereitstellen lassen.

Großer Wert wird auf frisches und aus der Region stammendes Obst und Gemüse gelegt. Ein auf die Kundenbedürfnisse ausgesuchtes und appetitlich arrangiertes Obst-/Gemüse-Sortiment bietet jede Menge Inspirationen für die Küche. Dazu gibt es Smoothies in drei Geschmacksrichtungen und Orangensaft direkt aus der Presse.

Zusammen mit seinen Lieferanten stellt Hieber seinen Kunden täglich eine Auswahl an Produkten direkt aus der Region zur Verfügung. Wer Genaueres über die regionalen Erzeuger wissen möchten, kann sich an einer Präsentationswand informieren.

Nachhaltigkeit wird großgeschrieben

An den Unverpackt- und Pick & Mix-Bereichen können Kunden ihre Lieblingsartikel oder Süßigkeiten sogar ganz ohne Einwegverpackung einkaufen.

An der Foodsharing-Station retten die Kunden nicht nur mit Hieber gemeinsam die Lebensmittel, sondern dürfen sich dort auch kostenlos Lebensmittel mitnehmen, die nicht mehr marktgängig, aber durchaus noch genießbar sind.

Es gibt zudem eine Asia Ecke, betrieben von „Eat Happy“, in der fernöstliche Spezialitäten wie handgemachtes Sushi, Bowls mit knackigem Gemüse, frischen Kräutern und anderen Beilagen zum Schlemmen einladen.

Produkte wie Bubblewaffeln, Frozen Yogurt, Smoothie Bowls und vieles mehr kommen direkt aus dem Eislabor von „SUNNYSU“. Jede Naschkatze kommt auf ihre Kosten und kann sich hier mit einer süßen Verführung belohnen.

Was der Kunde jedoch nicht findet, sind Drogerie-Artikel, sagte Wadim Daus. Man habe sich dagegen entschieden, denn gleich nebenan liegt ein großer Drogerie-Markt. Man erhofft sich hier Synergieeffekte.

Um den eiligen Kunden nicht lange warten zu lassen, stehen insgesamt neun Kassen, davon vier SB-Kassen und zwei Schnellkassen zur Verfügung.