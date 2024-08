Anzeige: Neueröffnung Hotel2Places in Lörrach

Auf dem neuesten Stand

Die beiden Häuser „2Places Soul“ bieten 55 Doppelzimmer, unter anderem mit einer Junior-Suite. Seit Januar wurde alles umfassend saniert, Etage für Etage in die moderne Zeit geholt. Investiert habe er einige Millionen Euro, so Wiedmer. Unter anderem besitzen die Standard-Zimmer und die gehobenen Komfort-Zimmer mit Blick auf die Stadt einen Schallschutz. Auch das Brandmeldesystem wurde erneuert. In den Komfort-Zimmern lässt es sich aufs Angenehmste wohnen, so warte etwa eine frei stehende Badewanne auf Nutzer, die Entspannung im Wasser suchen. Einzug gehalten haben in sämtlichen Zimmern stilvolle Eleganz oder der modische Boho-Chic.