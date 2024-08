Anzeige: Neueröffnung Hotel2Places in Lörrach

In Lörrach ist die Gastrofamilie nicht unbekannt. Die „Wio Group“ bewirtschaftet eine Reihe gastronomischer Betriebe: Die „Krone“ in Inzlingen, das Wirtshaus „Mättle“ in Tumringen, das „Hotel Drei König“ am Lörracher Marktplatz, das Hotel und das Restaurant „Eckert“ in Grenzach-Wyhlen, die „Schlotzeria Grenzach“ mit Eis-Manufaktur sowie die besagten beiden Hotels an der Basler Straße 7a und 7e als „2Places Soul“. Mit einer Vielzahl an Objekten ließen sich innerbetriebliche Abläufe effizienter gestalten, so Wiedmer. 30 Azubis gehören zur Unternehmensgruppe, die 130 Arbeitsplätze bietet.

Angebote für die Öffentlichkeit: Frühstücksbüfett von 7 bis 10 Uhr, 20 Euro/Person. Jeden Freitag Afterworkparty mit DJ und Housemusic von 17 bis 22 Uhr; Barbetrieb von 7 bis 24 Uhr. Adresse: 2Places Soul – Hotel & Bar, Basler Str. 7A+E, Tel. 07621 / 890 780, E-Mail: office@wio-group.de, Internet: https://2places.de/