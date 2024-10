Einzigartige Marken

„Wir widmen uns in ganzem Umfang den edelsten Nischenmarken und bieten vorzügliche Beratung“, beschreibt Geschäftsführer Philip Stutz die Philosophie des Hauses mit seinen einzigartigen Nischenmarken.

Das Publikum, so Stutz, erwarte ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an Parfüms, die sonst so nirgendwo in der Region zu finden seien. Das Stichwort Nische meint in der Parfümerie Produkte, die nur in kleinerem Umfang hergestellt werden. „Ein besonderer Fokus liegt dabei auf hochwertigen Inhaltsstoffen, deren Vertrieb nur über wenige ausgewählte Händler verläuft“, sagt Stutz.