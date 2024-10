Anzeige: Neueröffnung Pizzeria Salento Bottega

Die ersten Gäste hatten hier bei den jüngsten annehmbaren Temperaturen bereits Gelegenheit, sich eine Pizza schmecken zu lassen. Riad und Edmond Hadjiu sind nicht neu in der lokalen Gastroszene. Seit 2018 betreiben sie in Haagen das Haus „Ristorante - Pizzeria zur Linde Salento“. Viel Lob gilt der guten Küche. Stammgäste schwärmen, dass die Qualität immer gleich bleibe: „Wir wurden noch nie enttäuscht“, heißt es in Kommentaren.