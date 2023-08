Anzeige Neues Zahnarztzentrum in Weil am Rhein

Seit mehr als 20 Jahren betreiben die Zahnärzte Christiane Morlock und Dr. Thomas Bannert in Weil am Rhein Zahnarztpraxen mit Unterstützung von Kollegen und Fachpersonal. Morlock war mit ihrem Team in Räumen in der Hauptstraße 177 anzutreffen, Bannert mit seinem Team an der Leopoldstraße. Zum Monatsbeginn August haben die beiden Zahnärzte ihre Praxen zusammen gelegt und sind seit knapp vier Wochen in neuen Räumen auf der Einkauf-Insel in Weil am Rhein in der Hauptstraße 333 anzutreffen mit ihrem neuen Zahnarztzentrum Weil am Rhein.