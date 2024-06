Johanna Luers (33 Jahre), einzige Notarin in Weil am Rhein, ist vor Kurzem mit ihrem Büro von der Feuerbachstraße in die umgebaute Südhalle des Kesselhauses auf dem Schwarzenbachareal in Friedlingen umgezogen. Unter den Shed-Dächern auf dem ehemaligen Industrieareal ist in einem attraktiven Ambiente neues Leben eingekehrt. Zu den neuen Mietern der WWT (Weil am Rhein Wirtschaft und Tourismus) gehört jetzt das Notariat in Weil am Rhein.