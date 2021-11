Anzeige Nur der Fachmann packt’s richtig an

Um nur einige Referenzen zu nennen: Engel hat in Lörrach die Schreinerarbeiten am Gemeindezentrum St. Bonifatius ausgeführt, war an der neuen Turn- und Festhalle Tumringen beschäftigt und ebenso am Gemeindehaus St. Michael der Pfarrei St. Josef im Ortsteil Brombach. Derzeit ist man für die Schule der Schöpflin Stiftung in Brombach im Einsatz. Viele weitere Objekte im In- und Ausland tragen ebenfalls die Handschrift des Unternehmens, zum Beispiel die Innenausstattung der Minerva-Schule Basel.