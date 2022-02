Kreis Lörrach Nur der Fachmann packt’s richtig an

Das Angebot umfasst auch das Einfräsen von Fußbodenheizungen in bestehende Estriche, so dass diese moderne Form der Wärmevermittlung nunmehr auch problemlos in Altbauten angewandt werden kann, ohne den Aufbau der Fußböden verändern zu müssen.

1968 wurde die Firma an der Schützenstraße 5 in Lörrach gegründet. Seither ist das erfahrene Team in ganz Südbaden aktiv. Stefan Bernhard leitet das Unternehmen in zweiter Generation. An der Kreuzstraße 12 verfügt man über einen attraktiven Ausstellungsraum.