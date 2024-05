Im Frühjahr wurde die Treppenausstellung um drei neue Treppen erweitert: eine Treppe mit Harfengeländer, ein Modell mit Abstellraum unter der Treppe und eine klassische Wangentreppe. Insgesamt können in der Ausstellung 16 einzigartige Treppen besichtigt werden, die nicht nur funktional sind, sondern auch als Designerstücke dienen. „Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Treppen zu fertigen, die den individuellen Bedürfnissen entsprechen“, sagt der Firmengründer. Ähnlich wie Treppen schaffen auch die Wintergärten und verglasten Balkone aus dem Hause Frammelsberger ein deutliches Plus an Wohnqualität. „Unsere Wintergärten können sowohl bei jedem Neubau mit eingeplant als auch an fast jedes bestehende Wohnhaus angefügt werden“, informiert Gebhard Frammelsberger. „Bei der Planung eines Glasanbaus gibt es vielfältige Möglichkeiten, je nachdem, welchem Zweck er dienen soll“, so der Fachmann weiter. Bei Wintergärten in Holz-Alu-Bauweise garantiert Aluminium außen Wetterfestigkeit und pflegeleichte Reinigung, innen sorgt Holz für eine behagliche Atmosphäre. Jüngster Neuzugang im Programm ist ein Terrassendach in filigraner Holz-Aluminiumbauweise, wobei hochbelastbares schichtverleimtes Eichenholz zum Einsatz kommt. Dessen Stabilität lässt Querschnitte zu, sodass man neben dem natürlichen Erscheinungsbild die freie Sicht in den Himmel genießen kann.