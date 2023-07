Anzeige Nur der Fachmann packt’s richtig an

Ob am Auto oder am Transporter, ob Kratzer, Dellen, Hagelschäden oder massive Unfallschäden: Das 13-köpfige Spezialistenteam um den Karosserie- und Fahrzeugbaumeister Matthias Pott sorgt zuverlässig dafür, dass beschädigte Fahrzeuge wieder wie neu aus der Werkstatt kommen. „Auf der Richtbank können wir selbst schwerwiegende Beschädigungen am Rahmen oder an der Karosserie beheben“, erklärt Matthias Pott.

Auf dem 2000 Quadratmeter großen Firmengelände in Eimeldingen (gegenüber dem Gemeindezentrum G5) verfügt der im Jahr 2005 von Matthias Pott und Martin Oswald gegründete Meisterbetrieb über modernste Instandsetzungstechnik. So können beispielsweise auch Außenhaut- und Strukturschäden an Fahrzeugen aus Aluminiumwerkstoffen fachgerecht repariert werden. E-Fahrzeuge setzt das Team ebenfalls wieder instand. Zudem sind reparatur- und restaurationsbedürftige Oldtimer bei Pott & Oswald in erfahrenen und sorgsamen Händen.