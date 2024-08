Anzeige: Nur der Fachmann packt’s richtig an

Unbegrenzte Möglichkeiten

Rund um Materialien, Farben, Formen und Designs lässt die Fliesenwelt keine Wünsche offen. Ob Holz-, Schiefer-, Beton- oder Metalloptik, ob elegant, retro, klassisch, ländlich oder puristisch: Das Sortiment bietet alles, um Wohnzimmer, Küche, Bad und Terrasse mit pflegeleichten Fliesen im Groß- oder Kleinformat den perfekten Look zu verleihen. Vor Ort lassen sich immer wieder die neuesten Trends und Modelle entdecken - unter anderem aus Italien und Spanien. Die neue 400 Quadratmeter große Lagerhalle sorgt seit Kurzem für noch mehr Auswahl und kürzere Wartezeiten.

Optimale Lösungen

Ihren Sitz hat die Fliesenwelt in den Räumen der Firma Reisser am Binzener Dreispitz. In Verbindung mit der dortigen Ausstellung von mehr als 35 Musterbädern finden Kunden vor Ort auch sämtliche Elemente für das individuelle Traumbad. Vom zeitlosen Badezimmer in Natursteinoptik bis zum modernen seniorengerechten Bad sind den Wünschen der Kunden keine Grenzen gesetzt. Um den Kunden die Entscheidungsfindung zu erleichtern und eine anschauliche Vorstellung des künftigen Badezimmers zu ermöglichen, bietet das Fliesenwelt-Team auch 3D-Badplanungen an.