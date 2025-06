Anzeige: Nur der Fachmann packt’s richtig an

Vielseitig engagiert

Seit der Corona-Zeit hat der Bautrocknungs-Spezialist auch Luftreiniger im Programm. Aber nicht nur in Pandemie-Zeiten sorgen die leichten Geräte kontinuierlich für gesunde Luft in Wohn- und Arbeitsräumen und filtern unter anderem Keime, Sporen, Feinstaub, Formaldehyd und Gerüche.

Vielseitiges Engagement

In Lörrach steht der Name Holdermann zudem für gesellschaftliches Engagement. Bernd Müller und seine Frau Vera Holdermann-Müller organisieren seit 20 Jahren das Fasnachtsfeuer Röttelnweiler-Haagen und laden seit 2006 alljährlich am Vatertag zum beliebten Hoffest, das auch vor Kurzem wieder zahlreiche Besucher anlockte. Und: Jedes Jahr am 11. November organisieren sie mit Freunden den Martini-Markt in der Schlossberghalle in Haagen.