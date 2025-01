Anzeige: Nur der Fachmann packt’s richtig an

Heute erstreckt sich das Firmengelände über 2000 Quadratmeter gegenüber dem Gemeindezentrum G5. Die Werkstatt ist mit modernster Instandsetzungstechnik ausgestattet. So können unter anderem auch Außenhaut- und Strukturschäden an Fahrzeugen aus Aluminiumwerkstoffen fachgerecht repariert werden. E-Fahrzeuge setzt das Team ebenfalls wieder instand. Außerdem sind reparatur- und restaurationsbedürftige Oldtimer bei Pott & Oswald in guten Händen.