Anzeige Obst- und Gemüsehof Schopferer in Egringen

Als der Sohn nach mehreren beruflichen Stationen in Süddeutschland und nach erfolgreicher Meisterprüfung nach Hause kam, entschloss sich die Familie zum Bau einer Halle mit Hofladen am Egringer Ortsrand, um die Direktvermarktung zu professionalisieren. Nach der Einweihung des Neubaus 2010 wurde 2013 eine zweite Lagerhalle sowie 2015 ein angrenzendes Wohnhaus für Andreas Schopferer und seine Familie gebaut. Weitere Investitionen in moderne Gewächshäuser mit vollautomatisierter Klima- und Wasserführung sowie in den Aufbau eines Beregnungsnetzes für den vier Hektar großen Freilandgemüseanbau wurden getätigt.

2017 und 2019 wurden die Bauernläden in Eimeldingen und Lörrach eröffnet. Der Obst- und Gemüsehof Schopferer ist seit 2014 auch Ausbildungsbetrieb und bildet derzeit einen Gärtner mit der Fachrichtung Obstbau aus.

Stark expandiert

Wie stark der zertifizierte Betrieb in den zurückliegenden Jahren expandiert hat, zeigen wenige Zahlen. So werden auf der 40 Hektar großen Betriebsfläche zwischen 50 und 60 Kulturen angebaut. Obstbau wird auf einer Fläche von 15,5 Hektar betrieben, Gemüsebau auf zehn Hektar. Im Gemüsebau produzieren Schopferers pro Jahr rund 700 000 Pflanzen. Hinzu kommt noch der Anbau von Kartoffeln auf 2,5 Hektar, während die Weinbaufläche acht Hektar beträgt. „Was wir regional produzieren, wollen wir auch regional verkaufen“, betont Andreas Schopferer. Während die Trauben vollständig an die Genossenschaft Markgräfler Winzer nach Efringen-Kirchen geliefert werden, wird das Gemüse zu 100 Prozent direkt an Endkunden, Wiederverkäufer, Bauernläden und die Gastronomie verkauft. Das Obst geht zu 80 Prozent in die Direktvermarktung und 20 Prozent an die Egro Südbaden.

Schopferer hat bereits neue Pläne: Die Gemüsewaschhalle wird erweitert und eine große Lagerhalle mit umweltschonender Technik gebaut, um dadurch die bisherigen drei Lager an einem Standort zentralisieren zu können. Außerdem will er auf die klimatischen Veränderungen reagieren und künftig verstärkt in Hagelnetze, Regendächer und in die Bewässerung investieren, um langfristig Produktion und Arbeitsplätze zu sichern.