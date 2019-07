Anzeige Ortsporträt: Hausen im Wiesental

Einen Beitrag zum intakten sozialen Leben im Dorf leisten die Vereine. Die Hausener Kinder und Jugendlichen finden in den Vereinen sinnvolle Freizeitbetätigung sportlicher, kultureller und unterhaltender Art. In diesem Zusammenhang zu nennen ist auch das von den Vereinen und Privatpersonen durchgeführte Sommer-Ferienspaßangebot. In den letzten Jahren und unter der Ägide des seit 1999 und damit bereits in dritter Amtsperiode amtierenden Bürgermeisters Martin Bühler wurde viel getan in Sachen Infrastruktur. Da wurden mit Erfolg innerörtliche Baulücken geschlossen und vor allem die Bergwerkstraße saniert. Dort entstand ein neuer Anschluss an die Bundesstraße. So konnten die Verkehrssituation entzerrt und außerdem Flächen für Wohnen und Gewerbe oder Industrie geschaffen werden. Das Gewerbegebiet Krummatt ist längst fertig erschlossen. Im Zuge dieser infrastrukturellen Bemühungen soll Generationen-Arbeit geleistet werden, etwa durch den Ausbau des Kinderkrippen-Angebots für Kinder unter drei Jahren oder aber die so genannte „Neue Ortsmitte“. Nach einem Beschluss der Bürgerschaft im Frühjahr 2017 entsteht derzeit in Regie des Markus-Pflüger-Heims Schopfheim ein Pflegeheim nebst öffentlichen Café. Zur „neuen Ortsmitte“ gehört unter anderem auch die Grundschule, der Kindergarten und das Rathaus.