Anzeige Ortsporträt Wehr

Geschätzt wird an Wehr auch die besondere Lage zwischen Wiesental, Hochrhein, Südschwarzwald und Hotzenwald, einer Gegend mit anerkannt hohem Naherholungs-und Freizeitwert in intakter, abwechslungsreicher Natur und Topographie. Auch eine vielfältige Vereinsszenerie sowohl kultureller wie auch sportlicher Art trägt dazu bei, dass Wehr eine lebens- und liebenswerte Kommune ist. In den letzten zwei Jahren war es teilweise noch anders. In diesem Jahr aber legte man wieder los, was das öffentliche Leben angeht. Im Juli war wieder „Sommer in Wehr“ und am ersten Samstag im September „Enkendorfmarkt“ - beides mit enormem Publikumserfolg.