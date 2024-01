Anzeige: Ortsteile von Steinen im Porträt

Das Wetter ist an diesem regnerischen Januartag eher trübe als einladend. Dennoch ist eine einsame Bank an einer Kurve zwischen Kirchhausen und Endenburg das Ziel gleich zweier Ausflügler. „Meine Lieblingsbank“, erklärt der Erstankömmling mit dem freundlichen Blick unter der Kapuze. „Hier wollte ich einen Kaffee trinken“. Den Thermobecher hält er in einer Hand, in der anderen glimmt der Rest einer Zigarre. Es ist ein winziges Plätzchen, das direkt an der Straße liegt und als Aussichtspunkt erkoren wurde – das zeigen die Bank und die Fernsicht: „Lueg ins Land“, heißt die unausgesprochene Botschaft. Ungehindert fällt der Blick in die Weite, und ob Winter oder Sommer – hier gibt es immer etwas zu sehen.

Derzeit sind es oft Nebelschwaden und Regenschleier, die über eine Armada von Baumkronen wabern. Die Bank ist kein Einzelfall. Überall sind Sitzgelegenheiten zu finden. Überwiegend am Wegrand, an Parkmöglichkeiten entlang der Zufahrtsstraßen oder an lichten Stellen im Wald. Ruhige Plätze, wie geschaffen zur Rast. Einwohner und Fremde können überall den Blick schweifen lassen, den Gedanken nachhängen und die omnipräsente Natur auf sich wirken lassen.