Anzeige: Osterevent in Schopfheim

Lösungswort gesucht

Es ist eine Eiersuche der besonderen Art, bei der die Innenstadt und der Marktplatz in den Blickpunkt rückt. In jedem der 21 teilnehmenden Geschäfte ist ein buntes Osterei versteckt, auf dem ein Buchstabe angebracht ist. Aufgabe der Teilnehmer ist es, die Eier in den Läden zu finden und den jeweiligen Buchstaben zu notieren. Zusammen ergeben die dann das Lösungswort, das auf einer Teilnahmekarte notiert wird. Diese kann am Hüttli des Gewerbevereins unter der Lenkplastik abgeben werden. Wer das richtige Lösungswort hat, nimmt an der Verlosung teil. Dabei werden laut Schnell fünf Gutscheine à 50 Euro verlost. Gegen 14.30 Uhr wollen die Vertreter von Gewerbeverein und Schopfheim aktiv das Lösungswort bekanntgeben und die Gewinner ziehen. Ziel der Aktion ist es, die Menschen in die Geschäfte zu locken.