Anzeige Outlet- und Werksverkauf

Die einzelnen Läden in einem Outlet Center können sowohl direkt von den Herstellern als auch von anderen Händlern betrieben werden. Der Hauptvorteil ist, dass die Waren in den Centern in der Regel deutlich günstiger sind als im klassischen Handel in den Innenstädten oder in Einkaufszentren. Vor allem Schnäppchenjäger steuern die Center gezielt an und können auf diese Weise Geld sparen. Inzwischen sind im Internet Listen verfügbar, wo solche Outlets zu finden sind und mit welchem Sortiment und Warenangebot gerechnet werden kann. In den meisten Fällen befinden sich in einem Center mehrere Geschäfte von verschiedensten Herstellern, oft wird das Ganze um gastronomische oder freizeitrelevante Angebote ergänzt. Und so avanciert das Shoppen schnell zu einem Ausflug für die ganze Familie.