Anzeige Porträt Hebeldorf Hausen

Dafür, dass Hausen Wohn- und Lebensqualität aufweist, sind auch die örtlichen Vereine mitverantwortlich. Wichtigste Ereignis, bei dem sich Hausen als intakte Gemeinschaft präsentiert, ist das immer im Mai stattfindende Hebelfest. Darüber hinaus gab es viele kleinere und größere Feste der Vereine aus dem Hebeldorf, die dazu beitragen, dass die Dorfgemeinschaft gepflegt und am Leben erhalten wird. Das gilt auch und ganz besonders in der Nachwuchsarbeit, also im Bereich Kinder und Jugendliche. Die finden in den Vereinen sinnvolle Freizeitbetätigung sportlicher, kultureller und unterhaltender Art.

In diesem Zusammenhang zu nennen ist auch das von den Vereinen und Privatpersonen bestrittene Sommer-Ferienspaßangebot. In den zurückliegenden zwei Jahren war indessen vieles anders: Die Corona-Pandemie verhinderte das Hebelfest; auch weitere größere und kleinere Feste mussten abgesagt werden, einschließlich der Fasnacht 2021 und 2022. Das Hebelfest soll in diesem Jahr Mitte Mai aber auf jeden Fall stattfinden, betont man im Rathaus. Weitere größere Veranstaltungen der Vereine sind bisher für dieses Jahr nicht geplant.

In Sachen Kommunalpolitik und unter der Ägide des seit 1999 und damit bereits in dritter Amtsperiode amtierenden Bürgermeisters Martin Bühler liegt der Fokus auf der Infrastruktur. Da wurden mit Erfolg innerörtliche Baulücken geschlossen und vor allem die Bergwerkstraße saniert. An deren Ende entstand ein neuer Anschluss an die Bundesstraße, konnte so die Verkehrssituation entzerrt und außerdem Flächen für Wohnen und Gewerbe oder Industrie geschaffen werden.

Das Gewerbegebiet Krummatt ist längst fertig erschlossen. Nach längerer Diskussionsprachen sich die Hausener Stimmbürger im Frühjahr 2017 für die „neue Ortsmitte“ aus, wo ein Wohnheim des Markus-Pflüger-Heims Schopfheim, eine Tagespflege-Einrichtung nebst für alle offenem Cafe entstehen. Zur „neuen Ortsmitte“ und dem „Bürgerzentrum“ gehört auch der Bereich Grundschule / Kindergarten / Rathaus. Im Herbst vorigen Jahres erfuhr der Schulcampus Hausen durch den Bezug des Neu- und Erweiterungsbaus des Kindergartens Leuchtturm eine deutliche Aufwertung.