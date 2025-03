Anzeige: Raumgold Immobilien in Lörrach

Mitten in der Lörracher Fußgängerzone haben sich Julian Schauliess und Alexander Irion ihren Traum von einem eigenen Maklerbüro verwirklicht. In der Turmstraße 19 in Lörrach, im ehemaligen Gebäude von Ansgar Ruf, in dem früher ein Uhren- und Schmuckgeschäft ansässig war, dreht sich nun alles um Häuser und Wohnungen. „Unser Schwerpunkt liegt auf Bestandsimmobilien“, erklären die beiden Geschäftsführer der jungen Raumgold Immobilien GmbH. „Wer also ein Haus oder eine Wohnung kaufen oder verkaufen möchte, ist bei uns genau richtig.“