Anzeige: Regio-Messe in Lörrach

Sonderschauen

Messe-Fans dürfen sich mehrere Termine vormerken: Am Donnerstag, 20. März, ist Seniorentag. Alle Besucher über 65 Jahren haben an diesem Tag Gratiseintritt. Eintritt frei heißt es außerdem am 22. März für alle, die in Tracht vorbeikommen.

Vom 15. bis 16. März findet die Oldtimer-Ausstellung „Oldierama“ statt, obendrein versammeln sich vom 22. bis 23. März internationale Liebhaber der US-Car- und Biker-Szene zur „US Car“. Ob Straßenkreuzer, Pick Up oder SUV, alle historischen US-Fahrzeuge sind willkommen; Fahrer und Copilot haben freien Messeeintritt.

Neu ist am Freitag, 21. März, die Sonderschau „Regio Connection“ als Plattform für junge Unternehmen, womit sich die Messe als Sprungbrett für Start-ups in Position bringt. Und: Vereine können sich am 22. und 23. März bei einer Extraschau vorstellen.