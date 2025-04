Anzeige: Regionale Produkte direkt vom Erzeuger

Saisonale Erzeugnisse

Aktuell lassen junge Gurken als Salat mit Zwiebel und Dill den typischen Geruch durchs Haus ziehen. Ab Mai kommen frühe Erdbeeren hinzu, die Spargelernte läuft auf Hochtouren und im Juni locken saftige Kirschen. Mit dem Verlauf des Sommers wächst und gedeiht es überall zusehends, und die Verkaufsstellen der regionalen Direktvermarkter stehen mit ihren kerngesunden Erzeugnissen hoch im Kurs. Frische Produkte, die in naher Umgebung angebaut werden, haben nicht nur einen kürzeren Weg zum Teller, sondern auch einen intensiveren Geschmack, der durch die örtlichen Naturbedingungen geprägt ist. Junges Obst und Gemüse versteht sich schlicht als Hommage an den Frühling. Landwirte, Winzer und Gärtner stellen nicht nur ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Es geht auch darum, die Kundschaft über die fachkundige und naturverbundene Arbeit in der Landwirtschaft zu informieren. „So abwechslungsreich und reizvoll unsere Landschaft vom Markgräflerland, Dinkelberg und Wiesental ist, so vielfältig, genussvoll und schmackhaft sind unsere Produkte“, heißt es auf der Internetseite (https://direktvermarkter-landkreis-loerrach.de).

Portal für Direktvermarkter

Geschaffen wurde ein Online-Direktvermarkterportal, das sich an Verbraucher und auch an Erzeuger richtet. Und in der Produktpalette gibt es wohl nichts, was es nicht gibt an Grundnahrungsmitteln. Diese lokalen „Schätze“ spiegeln nicht nur den natürlichen Kreislauf wider, sondern auch das handwerkliche Können und die Liebe der Menschen, die be-ackern, eggen, pflügen und säen. Regionalität ist mittlerweile kein Trend – vielmehr ist daraus ein Bekenntnis zu den Produkten und Lebensmitteln geworden, die vor der Haustür angebaut werden.