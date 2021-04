Anzeige Regionale Produkte direkt vom Erzeuger

Sie wissen auch um die topografischen Vorzüge der Gegend zwischen Markgräflerland, Dreiländereck, Hochrhein und Südschwarzwald. In dieser Kulturlandschaft erzeugen Bauern und Winzer eine enorme Bandbreite von schmackhaften, regionalen und saisonalen Erzeugnissen. Vermarktet werden diese zum Teil über die großen Genossenschaften, etwa den Erzeugergroßmarkt (EGRO) mit Sitz in Efringen-Kirchen und Oberrotweil, die Winzergenossenschaften wie die Markgräfler Winzer eG in Efringen-Kirchen, die Erste Markgräfler Winzergenossen­schaft Schliengen und die Haltinger Winzer eG oder die Schwarzwaldmilch Freiburg. Im Bereich Obst und Gemüse sowie im Weinbau und in der Milch- und Fleischviehhaltung stark ist im Dreiländereck und Wiesental sowie im Südschwarzwald die Direktvermarktung, im Ab-Hof-Verkauf in Hofläden oder auf den Wochenmärkten.

Frische, qualitativ hochwertige Produkte erzeugen die Bauern hierzulande, im vergangenen Jahr unter insgesamt etwas besseren Wetterbedingungen als in den Hitze- und Trockenjahren 2018 und 2019. Corona führte 2020 zwar zu Schwierigkeiten in der Rekrutierung der osteuropäischen Erntehelfer. In diesem Jahr blieben diese Probleme erfreulicherweise aus, allerdings mit erheblichem Aufwand für die hiesigen Erzeuger. Kreis-BLHV-Vorsitzender Heinz Kaufmann vom Seebodenhof in Efringen-Kirchen weist für die Branche darauf hin, dass beim Verbraucher gerade in der Zeit der Lockdowns der Aspekt „Woher kommen meine Nahrungsmittel und wer erzeugt sie wie?“ vermehrt in den Fokus gerückt sei.