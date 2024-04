Anzeige: Regionale Produkte direkt vom Erzeuger

Immer etwas zu entdecken

Das gilt auch für den allseits beliebten Spargel ebenso für erntefrisches Obst wie Äpfel, Birnen, Johannisbeeren, Erdbeeren, Zwetschgen, Kirschen und mehr. In Hofläden gibt es immer was zu entdecken. Ein leuchtend rotes Gelee einer alten Kirschsorte etwa, oder eine appetitliche Himbeermarmelade in neuer Kombination. Nicht zu vergessen die hausgebrannten Schnäpse oder der Wein eines Winzers, der nach seinen Wanderjahren zurück in der Heimat die Reben des Großvaters mit moderner Sichtweise bewirtschaftet.

Kunden stellen Fragen

Nicht zuletzt umgeben Hofläden noch Vorteile ganz anderer Art: An der Kasse lauert nicht die Quengelware, wie sie im Supermarkt zu finden ist. Stattdessen lässt sich die Wartezeit nutzen, um den Kunden von morgen zu erklären, woher die Lebensmittel kommen.