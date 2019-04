Für all die Gäste ist Geschäftsführer Aron Stiefvater im neuen Café als Barista selbst aktiv und hat gemeinsam mit seiner Schwester Anna Lena Stiefvater das F&B-Konzept entwickelt. Geleitet wird das Café von Alexander Osswald, einem in der regionalen Gastro- und Hotellerie groß gewordenen Fachmann, der nach seinen Ausbildungsstationen jahrelang für die Robinson-Hotels in leitenden Positionen auf der ganzen Welt unterwegs war, der nun aber wieder im Heimathafen Dreiländereck geankert hat.

Geöffnet hat das Café in der Hauptstraße 291 in Weil am Rhein von montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 17 Uhr.