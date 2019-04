Anzeige Reisebüro Stiefvater eröffnet Café in Weil am Rhein

Damit nimmt das Reisebüro Stiefvater auch einen aktu­ell weltweiten Trend auf. Denn allgemein ist die Nachfrage zum Thema Kreuzfahrt enorm, weshalb al­lein im Jahr 2019 mehr als 20 neue Kreuzfahrtschiffe getauft werden und ihre Jungfernfahrt durchführen. Einige davon werden bereits mit um­weltschonendem Flüssigerd­gas (LNG) unterwegs sein.

Seit Jahren auf den Bereich spezialisiert

„Unsere Aufga­be und unser Anspruch ist es, in der gesamten Vielfalt der Destinationen, Häfen und Ree­dereien – ob Yacht, Flussschiff oder Hochseekreuzfahrtschiff – die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen, diese mit unseren Ideen zu inspirieren und da­bei die perfekte Urlaubsreise zu finden. Seit Jahren sind wir spezialisiert auf den Bereich der Kreuzfahrten, kennen mehr als 60 Schiffe persönlich und sind mit über 10 000 Übernach­tungen auf schwimmenden Hotels im vergangenen Jahr einer der führenden Anbieter in der Region Deutschland, Frankreich, Schweiz.“, so Aron Stiefvater, der in den vergangenen Monaten einen Anstieg an Kreuzfahrt-Erstkunden, aber auch einer großen Anzahl an Wiederholern und Stammgäs­ten, welche eine fundierte Be­treuung schätzen, bestätigt.

Die Beratung der Kunden wird dabei immer wichtiger, denn die zahlreichen Mög­lichkeiten an Bord der Kreuzfahrtschiffe und an Land sind mittlerweile nahezu grenzen­los und teilweise kaum vor­stellbar.

„Gemeinsam mit unseren Kunden planen wir bereits vor der Reise die verschie­denen Freizeitmöglichkeiten und reservieren hierfür Ti­sche in Restaurants oder buchen Tickets für die begehrten Shows an Bord. Es wird spürbar immer wichtiger, den Wunsch unserer Kunden nach besonderen Urlaubserleb­nissen und Entdeckungen zu erfüllen. Auch daher sind wir bei der richtigen Auswahl der ver­schiedenen Ausflüge, individuellen Touren mit Bus, E-Bike oder Wanderungen im Rahmen des Landprogramms behilflich“, erläutert Manuel Pomorin, Leiter des Kreuzfahrten­-Reisebüros in Weil am Rhein, dessen Team auf rund 47 Jahre Touristik-Erfahrung des Reisebüros Stiefvater, auch als Profis im Bereich Hotels, Rundreisen und Flugreisen, zurückgreifen kann.

Dies ist wichtig, um für den Kunden auch ergänzend ein optimales Vor- und Nachpro­gramm inklusive der passen­den Anreise zum Hafen bis hin zum exklusiven VIP-Trans­fer von der eigenen Haustür, zu organisieren. Somit erhält der Kunde im Reisebüro Stiefvater alles aus einer Hand.

Kaffee-Spezialitäten auf 250 Quadratmetern

„Kaffee & Kreuzfahrt“ ist auf rund 250 Quadratmetern übrigens Arbeitsplatz für ein zehnköpfiges Team, das sich in gewohnter Stiefvater-Qualität um die Kunden mit feinsten Kaffee-Spezialitäten und vielen spannenden Reiseideen kümmert.