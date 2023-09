Anzeige Reitturnier auf Gestüt Sengelen

Das Sportprogramm auf dem Gestüt Sengelen beginnt am Freitag, um 14 Uhr. Dabei werden dieses Jahr wieder alle Leistungsklassen von der untersten Klasse, dem Führzügel-Wettbewerb, über die E-, A-, L-, und M-Klasse bis hin zur höchsten S-Klasse zur Austragung kommen. S-Prüfungen gibt es sowohl im Springen wie auch in der Dressur, wobei die Top-Springreiter am Freitag um 18 Uhr antreten. Bis etwa 19 Uhr kommen Springreiter bis zur Klasse S zur Austragung, wobei an diesem Tag neben regionalen Größen auch Top-Reiter aus Baden-Württemberg, der Schweiz und Österreich antreten werden, sagt Trefzger. Die Dressurreiter werden am Sonntag zum Abschluss gegen 16 Uhr zu sehen sein werden.