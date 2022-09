Anzeige Reitturnier in Schopfheim

Das Sportprogramm beginnt am Donnerstag um 10 Uhr mit einem A-Springen. Bis etwa 19 Uhr kommen Springen bis Klasse M zur Austragung, auch solche für Nachwuchsreiter in den Klassen Youngster und Junioren. Am Freitag geht der Prüfungsreigen um 9.30 Uhr los, und um 15 Uhr ist die erste der hochwertigen S-Prüfungen. Das Turnier dauert bis etwa 20.30 Uhr; im Anschluss ist Party mit einem DJ. Am Samstag steht um 9 Uhr die erste Springprüfung Klasse M an, und bis zur Zweikampfprüfung Klasse M um 20.30 Uhr werden auch zwei S-Prüfungen, eine davon in der Youngster-Tour, ausgetragen. Im Anschluss ans Zweikampfspringen unter Flutlicht ab 20.30 Uhr legt wieder der DJ auf. Am Finaltag, also am Sonntag, startet man im Sengelen um 8.30 Uhr und bietet um 15 Uhr mit dem S-Springen mit zwei Sternen um den Großen Preis von Schopfheim das Highlight zum Turnierschluss.