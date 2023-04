Für die 25 verschiedenen Wettbewerbe liegen rund 320 Nennungen mit 250 Pferden und von 180 Reiterinnen und Reitern vor. Die Teilnehmer kommen aus ganz Baden-Württemberg mit Schwerpunkt auf Südbaden und den Reiterring Oberrhein.

Los geht es auf dem Gestüt Sengelen am Freitag um 12 Uhr mit Prüfungen in den leichten und mittelschweren Klassen im Springen für junge Pferde und Nachwuchsreiter. Am Samstag gibt es ab 9.30 Uhr ein buntes Sportprogramm auf dem Hauptplatz, wieder mit vielen Wettbewerben im Springen. Auch am Sonntag geht es früh los auf Sengelen – ab 8.30 Uhr sind Wettbewerbe im Springen angesetzt. Die Dressurwettbewerbe beginnen um 9 Uhr.