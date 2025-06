Anzeige: Resin wächst nach Umbau erneut

Auch Klima und Umwelt profitieren vom Umbau: Auf dem ebenfalls erneuerten Flachdach wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 100 Kilowattpeak (kWp) installiert. Zusammen mit der bereits bestehenden PV-Anlage werden im „reforum“ künftig mehr als 200 000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr erzeugt. Isolierung und Beleuchtung wurden optimiert, und durch den Umzug des Serverraums vom Ober- ins Untergeschoss ist fortan auch weniger Kühlung erforderlich. Das passt zum Kernbestandteil der Unternehmensstrategie „Nachhaltiges Wachsen“, Herzstück ist das 2022 eingeführte Umweltmanagementsystem nach DIN ISO 14001:2015.

In 75 Jahren hat das Unternehmen einen weiten Weg zurück gelegt. Was im Februar 1950 als von Friedrich Resin eröffnetes Geschäft für Papier und Schreibwaren in Weil begann, ist heute ein familiengeführtes Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Büro und IT mit rund 100 Mitarbeitern an den drei Standorten Binzen, Freiburg und Waldshut. Der Bürodienstleister resin it + office mit seinen Geschäftsführern Friedrich Resin und Hannes Schwöppe betreut rund 6000 Unternehmen. Weitere Geschäftszweige sind die resin services und die Einrichtungskultur.

Der Gebäudekomplex am Hauptstandort Dreispitz 6 in Binzen umfasst seit dem vor zehn Jahren erfolgten Bau des Zwischentrakts 7200 Quadratmeter. Dort, im „reforum“, belebt eine Community aus zahlreichen Mietern, Gästen und Kunden das Leben im interkommunalen Gewerbegebiet. Es werden zukunftsweisende Möglichkeiten der Zusammenarbeit, des Mit- und Nebeneinanders verschiedener Firmen gelebt.