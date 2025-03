Titelverteidiger aus Zell

Es könnte ein doppelter Erfolg für die Wiesentäler werden. Denn mit Aushängeschild Darius Kiefer tritt auch ein erfolgreiches Eigengewächs bei der Meisterschaft an. Als Titelverteidiger ist er im Halbschwergewicht bis 97 Kilogramm erneut heißer Favorit für die Goldmedaille. Es wird auch vorerst das letzte Mal sein, wo er „zuhause“ auf die Matte gehen wird, da er zur kommenden Wettkampfsaison dann für den Bundesligisten SC Kleinostheim bei Mannschaftswettkämpfen an den Start gehen wird.

Es geht um Medaillen

Beginn der Wettkämpfe wird am Samstag um zehn Uhr sein. Um 9.45 Uhr ist die Eröffnung mit dem Einmarsch der Athleten, die in den Farben ihrer Landesverbände an den Start gehen. Um die Medaillen geht es dann am Sonntag ab 9.30 Uhr. Zunächst kämpfen in de Gewichtklassen die Griffkünstler um Bronze, ehe im Anschluss die Entscheidungen um die Titel anstehenden.