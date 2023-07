Anzeige Rock am Rhy am Weiler Yachthafen

Auf dem geräumigen Gelände direkt am Rhein wird eine dekorative Festwirtschaft aufgebaut. Der Standort gewährt einerseits den Blick auf’s Wasser und andererseits auf’s Geschehen auf der großen Bühne. Hier geht es an beiden Tagen um 20 Uhr los. Am Freitag tritt die Singer-Songwriterin „The Kerstin“ aus Lörrach mit ihren Bandkollegen auf, in Begleitung ihrer „fantastischen Jungs“ – als da wären: Stefan Zappler und Loïc Espesset. Hinzu gesellen sich Samuel Rüsch am Keyboard und der Gitarrist Daniel Vogel.