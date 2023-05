Anzeige Rosenaktion zum Muttertag

„Lasst Blumen sprechen“

Sie steht unter dem Motto „Lasst Blumen sprechen“ und sei sowohl ein schöner Brauch als auch eine imageträchtige Veranstaltung, sagt man im Team um die Gewerbevereinsvorsitzenden Stefan Klever und Martin Bühler. Am Tag vor Muttertag, also am Samstag, 13. Mai, wird sich dem Motto entsprechend die Schopfheimer Geschäftswelt in ein farbenfrohes Blumenmeer aus prächtigen Rosen verwandeln.

Rund 800 Rosen werden – in den Fokus-Schopfheim-Farben Gelb-rot – als charmanter Blumengruß, versehen mit netten Grußkärtchen, in den teilnehmenden Geschäften mit den besten Wünschen zum Muttertag an die Kundinnen verschenkt. Die Rosen sind sowohl ein duftendes als auch ein optisch schönes „Dankeschön“ für die entgegengebrachte Einkaufstreue.