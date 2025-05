Anzeige: Rosengarten in Lörrach hat Geburtstag

Runder Geburtstag im Lörracher Restaurant Rosengarten: Seit zehn Jahren betreibt Familie Leisinger die idyllisch gelegene Gaststätte mit Blick auf den Grüttsee, die Burg Rötteln und auf Rosen in allen Farben. Die Jubiläumsfeier findet am Donnerstag, 29. Mai, statt. „Alle Interessierten sind am Vatertag ab 11 Uhr herzlich eingeladen“, so Georg Leisinger. Für Stimmung sorgt mittags die Band „Mistral“, am Abend lockt Alfredo Fabrizio die Gäste auf die Tanzfläche. Es gibt Spezialitäten vom Grill.

Treue Gäste

Im Mai 2015 übernahm Fritz Leisinger das frühere Café Rosengarten und machte daraus gemeinsam mit Sohn Georg Leisinger ein beliebtes Restaurant. Von Anfang an mit dabei sind Laxmi Parmar und Nadine Teuscher. Im Juni verabschiedet sich Seniorchef Fritz nun offiziell in den Ruhestand, dem Betrieb seines Sohnes wird er aber weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Bilanz der Leisingers zum Zehnjährigen fällt überwiegend positiv aus. „Unser Restaurant hat viele treue Stammgäste“, freut sich Georg Leisinger. Auch für Geburtstage, Gesellschaften, Firmen- und Weihnachtsfeiern wird rege gebucht. Allerdings sorgte die Corona-Ära für einen harten Einschnitt, dessen Folgen zum Teil immer noch spürbar seien. „Zudem hatten wir in den vergangenen zehn Jahren die ein oder andere bürokratische Hürde zu überwinden“, berichtet Fritz Leisinger.